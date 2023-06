Egito mumifica tubarão que matou turista russo no Mar Vermelho

O Instituto de Ciências Marinhas e Reservas do Mar Vermelho, no Egito, inicia o processo de embalsamamento do tubarão que atacou e devorou o russo Vladimir Popov, no resort egípcio de Hurghada, no Mar Vermelho, no dia 8 deste mês de junho.

O tabloide britânico Daily Mail informa que especialistas do 'Instituto' começaram o embalsamamento do animal em Hurghada. O objetivo é preparar o tubarão para ser exibido no museu do instituto.

O animal era da espécie tubarão-tigre. O estômago do tubarão tinha a cabeça, o peito e os braços de Popov, enquanto pescadores locais recuperaram a outra metade do corpo da vítima no mar. O animal foi capturado, arrastado para a praia e morto após o ataque ao homem.

Um vídeo registrou o momento em que o russo emerge e submerge diversas vezes de maneira desesperada, enquanto o tubarão circula ao redor do seu corpo e se aproxima da vítima.

Popov tentou reação até submergir e não retornar mais à superfície. Yury Popov, pai do jovem, relatou que o ataque durou apenas 20 segundos. Segundo ele, não havia nenhum familiar de Vladimir na água naquele momento para socorrê-lo.