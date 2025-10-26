Capa Jornal Amazônia
'É bem provável suspensão de tarifas dos EUA para concluir negociações', diz presidente da CNI

Alban disse ainda ver possibilidade de Washington aumentar a lista de produtos isentos do tarifaço

Estadão Conteúdo
fonte

Ricardo Alban (Divulgação / Portal da Indústria)

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse hoje considerar "bem provável" que os Estados Unidos suspendam as tarifas adicionais sobre o Brasil enquanto as negociações entre os dois países se desenrolam.

"As conversas têm evoluído, para a surpresa de alguns, até de forma muito célere", afirmou, em entrevista à GloboNews, poucas horas após o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano, Donald Trump, na Malásia.

Alban disse ainda ver possibilidade de Washington aumentar a lista de produtos isentos do tarifaço. Para ele, o diálogo entre os presidentes indicou que questões não relacionadas ao comércio estão sendo superadas nas negociações. Ao anunciar a sobretaxa brasileira em julho, Trump citou como justificativa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento na trama golpista após as eleições de 2022.

Mais cedo, a CNI havia divulgado nota em que caracterizava a reunião entre Lula e Trump como um "avanço concreto nas tratativas bilaterais".

Palavras-chave

EUA

Brasil

Trump

Lula

negociações

tarifaço

CNI
Mundo
.
