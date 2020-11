Durante ataque sexual, mulher arranca parte do pênis de estuprador

Com uma mordida, uma mulher arrancou parte do pênis do seu agressor sexual. O estupro ocorreu na madrugada de sábado (7), na cidade de Obuasi (Gana).

A estudante de 24 anos estava dormindo quando se deparou com Emmanuel Ankron, de 23 anos, que havia entrado na residência por uma janela.

Emmanuel cometeu estupro e, quando deixava a casa com dinheiro, uma televisão e o celular da estudante, decidiu voltar e cometer nova violência sexual. Quando obrigava a vítima a fazer sexo oral, ele teve o membro cortado. A mulher fugiu e chamou a polícia.

A parte do pênis cortada foi recuperada pela polícia e enviada ao hospital onde o estuprador foi atendido. Ela teria sido reimplantada.

A vítima, mordida nas costas, recebeu atendimento no mesmo hospital e foi liberada após reconhecer o estuprador.