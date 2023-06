Donald Trump comparece a audiência de Justiça e declara inocência contra acusações criminais

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve presente em uma audiência de Justiça federal na cidade de Miami, Flórida, nesta terça-feira (13), onde formalmente ouviu as acusações criminais contra ele. Perante o juiz, Trump declarou-se inocente de todas as acusações que foram listadas. A audiência teve uma duração de aproximadamente 15 minutos, durante os quais Trump permaneceu com os braços cruzados.

Antes de chegar à sala de audiência, foi mostrado pela imprensa norte-americana um comboio de carros que atravessava as ruas de Miami, com as avenidas sendo bloqueadas para o trânsito comum. Os veículos da comitiva seguiram diretamente para a garagem. O ex-presidente estava acompanhado de seu advogado, Todd Blanche.

Não houve captura de imagem

Embora seja comum nos Estados Unidos que os acusados sejam fotografados durante o processo, conhecido como "mugshot", isso não ocorreu com Trump. Ele e o ex-assessor Walt Nauta foram registrados no sistema da Justiça federal, porém não houve captura de imagem.

A audiência teve início às 15h, horário de Washington DC (16h no horário de Brasília). Não houve transmissão ao vivo nem permissão para a entrada de câmeras. Os jornalistas presentes foram solicitados a deixar seus telefones do lado de fora do recinto.

Embora houvesse expectativa de tumulto, a multidão reunida perto do prédio da corte foi pequena. Durante a audiência, Trump ouviu as 37 acusações criminais relacionadas à descoberta de documentos secretos em sua residência em Mar-a-Lago, em agosto de 2022. Essas acusações incluem violações da lei de espionagem, ocultação de documentos de investigação federal, declarações falsas e conspiração para obstruir a Justiça.

Acusações envolvendo documentos oficiais

O Departamento de Justiça alega que Trump intencionalmente reteve centenas de documentos confidenciais que foram retirados da Casa Branca e levados para sua casa em Mar-a-Lago, colocando em risco a segurança nacional. Os promotores afirmaram ao juiz que não consideram que o ex-presidente represente um risco de fuga, portanto ele responderá ao processo em liberdade, porém está proibido de se comunicar com testemunhas envolvidas no caso.

Nos próximos estágios do julgamento Trump pode ser considerado culpado, o que poderá levá-lo à cadeia, para cumprir penas que variam de 10 a 20 anos para cada acusação.