Trump diz que teria 'tomado' a Venezuela e 'pegado todo o petróleo' se tivesse sido reeleito

Durante uma convenção do Partido Republicano, realizada na Carolina do Norte, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações polêmicas no sábado (10). Ele afirmou que, caso tivesse sido reeleito em 2020, teria "tomado" a Venezuela e se apropriado de todo o petróleo do país sul-americano.

Trump argumentou que, quando deixou o cargo, a Venezuela estava à beira do colapso, e ele teria aproveitado a situação para agir. Segundo suas palavras: "Nós teríamos tomado o país e pegado todo aquele petróleo. Seria ótimo".

Além disso, o ex-presidente criticou a compra de petróleo venezuelano pelos Estados Unidos, alegando que isso está enriquecendo um ditador. Ele expressou incredulidade com a situação, afirmando: "Mas agora estamos comprando petróleo da Venezuela, então estamos enriquecendo um ditador. Vocês acreditam? Ninguém consegue acreditar nisso. E o petróleo deles é um lixo, é horrível, o pior que podemos pegar".

Uso indevido de documentos confidenciais

As declarações de Trump ocorreram em meio a investigações que o envolvem. Na última quinta-feira (8), o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou à equipe jurídica do ex-presidente que ele é alvo de uma investigação federal por possível uso indevido de documentos confidenciais.

O caso teve início no início de 2022, quando o órgão responsável pela documentação da Casa Branca alertou o Departamento de Justiça após perceber que, ao deixar a presidência, Trump havia devolvido caixas contendo documentos classificados como confidenciais, que foram levados para o seu resort de luxo, Mar-a-Lago, localizado na Flórida.