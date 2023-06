Trump é acusado em investigação de documentos confidenciais

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou na mira novamente da investigação federal e está sendo acusado de manusear documentos confidenciais do governo em sua casa, na Flórida, após deixar o cargo. Ele trouxe a público o assunto na última quinta-feira (8). Vale lembrar que Trump já enfrenta um processo criminal em Nova Iorque e deve ir a julgamento em março de 2024.

Em um post feito na plataforma Truth Social, o ex-presidente escreveu: “A administração corrupta de Biden informou a meus advogados que fui indiciado, aparentemente pelo embuste do Boxes”.

Trump também disse que é “um homem inocente” e informou que irá comparecer ao tribunal na próxima terça-feira (13), em Miami.

Na última quinta-feira (8), ele e os seus assessores foram vistos em um tribunal de Miami, onde testemunhas estavam sendo ouvidas, o que indica que já estavam se preparando para uma possível acusação por conta dos documentos confidenciais.

Segundo informações do jornal The New York Times, ele é o primeiro ex-presidente norte-americano a receber acusações federais.

Uma fonte anônima informou que Trump enfrenta sete acusações criminais no caso federal, mas estas não foram divulgadas oficialmente. Um porta-voz do procurador especial Jack Smith, funcionário do Departamento de Justiça que está conduzindo a investigação, se pronunciou a comentar sobre. O departamento também não fez comentários.