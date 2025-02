Policiais são presos após fazerem sexo na frente dos filhos e venderem conteúdo na internet

Dois policiais foram presos no final de janeiro depois que fizeram sexo na frente dos dois filhos, filmar o ato e distribuir o conteúdo na internet. Brian DiBiasi, de 39 anos, e Elizabeth DiBiasi, de 42, tinham o costume de registrar a vida sexual. Acontece que as crianças aparecem nas mídias gravadas pelo casal. Depois que pagaram fiança, eles foram soltos na última sexta-feira (07/02).

Brian compartilhou cerca de 36 arquivos entre fotos e vídeos de sexo explícito entre ele e a esposa, mas com os filhos próximo do local, numa plataforma. Após denúncia do ocorrido, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas iniciou uma investigação. O procurador-geral de Nova Jersey, Matt Platkin, afirmou que a distribuição do material possivelmente era em troca de dinheiro e que num fórum da web, Brian "mencionou que crianças estavam presentes enquanto ele e sua esposa faziam sexo". O caso aconteceu no condado de Hamilton, no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O policial enfrenta acusações de:

Permitir que uma criança participe de um ato sexual para fins de fotografia ou filmagem;

Envolvimento em conduta sexual prejudicial à moral de uma criança;

Posse de menos de 1.000 itens de material de abuso sexual infantil;

Distribuição de imagens de abuso sexual infantil;

Posse desses materiais com intenção de distribuição.

Elizabeth foi acusada de envolvimento em conduta sexual que corrompe a moral de uma criança.

O procurador-geral afirmou: "Os crimes sexuais contra crianças estão entre os crimes mais sérios. É especialmente perturbador quando, como neste caso, os acusados ​​são membros da polícia. Proteger as crianças desse tipo de dano duradouro é uma das nossas responsabilidades mais importantes".

Brian foi expulso da polícia depois de 21 anos de serviço, enquanto a situação de Elizabeth ainda está indefinida após 18 anos de serviço. Ele recebia cerca de US$ 136 mil (R$ 795 mil) anualmente.

Casal está impedido de ter contato com os filhos (Reprodução)

O caso chamou a atenção do público e das autoridades locais. Assim, o prefeito de Hamilton, Jeff Martin, se manifestou: "Essas ações não são apenas abomináveis, mas também abalaram o senso de segurança e confiança da nossa comunidade naqueles que juraram nos proteger. Embora esses sentimentos sejam compreensíveis, deixe-me ser claro: as ações desprezíveis desses indivíduos não definem nossa comunidade ou a dedicação e integridade dos homens e mulheres que nos servem e nos protegem todos os dias".

