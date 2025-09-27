Dinamarca: Ministério da Defesa avista drones em importantes instalações militares do país

O Ministério da Defesa da Dinamarca afirmou neste sábado que "drones foram observados em várias instalações de defesa" do país, como a Base Aérea de Skrydstrup e o Regimento de Dragões da Jutlândia, durante a noite de sexta-feira para sábado. No início da semana, outros drones foram avistados na região, o que causou o fechamento temporário de aeroportos dinamarqueses.

Diversos meios de comunicação locais noticiaram que um ou mais drones também foram vistos perto ou acima da Base Aérea de Karup, a maior base militar do país. As informações, no entanto, não foram confirmadas pelo ministério.