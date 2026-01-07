Dinamarca e Groenlândia buscam conversas com Rubio após Washington reafirmar desejo pela ilha

A Dinamarca e a Groenlândia buscam uma reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. O encontro é solicitado após a administração do presidente Donald Trump reafirmar sua intenção de assumir o controle da estratégica ilha ártica, que é um território dinamarquês.

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, e a contraparte groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pediram o encontro com Rubio. A solicitação visa discutir a situação "em um futuro próximo", conforme comunicado no site do governo da Groenlândia. Pedidos anteriores para essa reunião não tiveram sucesso.

Aumento das Tensões

As tensões entre as partes aumentaram após a Casa Branca declarar que "o exército dos EUA é sempre uma opção". Esta afirmação ocorreu enquanto líderes europeus rejeitavam os apelos de Trump para que os EUA assumissem o controle da Groenlândia. As razões citadas eram estratégicas.

Reação Europeia e Soberania

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, alertou que a tomada de controle pelos EUA encerraria a aliança militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Líderes da França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Reino Unido emitiram uma declaração conjunta. O texto reafirmou que a ilha, rica em minerais, "pertence ao seu povo". A declaração defendeu a soberania da Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca e membro da Otan.