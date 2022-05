Detento se veste de mulher e foge de penitenciária; homem usava peruca e roupas femininas

Um detento se vestiu com roupas femininas e conseguiu fugir da Penitenciária Nacional de Tacumbú, na tarde do último domingo (29), no Paraguai. Câmeras de segurança registraram a fuga do presidiário.

Com uma peruca e roupas de mulher, César Ramón Ortiz Sosa, de 36 anos, passou facilmente por uma agente, que chegou a abrir os portões para que ele saísse.

Após a descoberta de fuga, a Polícia Nacional passou a procurar pelo suspeito, que foi localizado horas depois. O Ministério da Justiça do Paraguai abriu um inquérito interno para investigar o caso. Os agentes que atuavam na entrada principal foram afastados do presídio.

O site Ponta Porã News afirma que o detento é considerado de alta periculosidade e integra o Clã Rutela, organização criminosa paraguaia, e cumpre pena por roubo. Com as investigações da polícia, quatro pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na fuga, entre elas um policial. Dois carros e quatro celulares também foram apreendidos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)