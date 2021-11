Detento ‘blogueiro’ é enviado à prisão de segurança máxima após mostrar rotina nas redes sociais

Um detento que cumpre pena no Presídio Dalton Crespo, em Campo dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi transferido nesta terça-feira (2) para uma penitenciária de segurança máxima na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após compartilhar vídeos sobre sua rotina na prisão em redes sociais. As informações são do jornal O Dia.

As imagens eram publicadas no Tik Tok. Nelas o interno mostrava a sua cela no presídio e até o preparo de alguns alimentos, enquanto ouvia música. Em outros vídeos, ele mostra os outros presos jogando uma pelada durante o banho de sol e uma faxina no local, alguns deles com mensagens motivacionais.

“Boa noite na paz de Deus”, escreveu ele em um vídeo durante o jantar. “Que Deus proteja nosso dia de todo mal”, comentou em outro.

Ao tomar conhecimento do fato, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) ordenou uma revista geral na unidade na última segunda-feira (1º) e identificou o preso responsável pelos vídeos. Ainda durante a revista foram apreendidos 17 celulares, 13 chips, uma pequena quantidade de drogas e outros itens não autorizados.

Agora caberá à Corregedoria do órgão apurar a entrada do material não permitido. Ainda segundo a Seap, a atual gestão tem realizado frequentes operações para impedir o ingresso de produtos ilícitos nas unidades prisionais fluminenses.

“Já iniciamos um procedimento de apuração com a Corregedoria, que irá apurar a ocorrência com o máximo rigor que a lei permitir. É intolerável que os presos continuem tendo acesso ao mundo exterior. Vamos intensificar as ações de repressão e punir quando descobrirmos os envolvidos no ingresso desses materiais não permitidos na unidade”, afirmou o titular da pasta, Fernando Veloso.