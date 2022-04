Detalhes da morte de jovem que vendia vídeos eróticos são revelados; crime choca a Itália

Davide Fontana, bancário de 43 anos que mantém como hobby um blog de gastronomia e fotografia, deu detalhes à Polícia sobre o crime que chocou a Itália no mês passado. Preso por matar a jovem Carol Maltesi, de 25 anos, Fontana não apenas confessou o crime, como admitiu ter tentado esconder o corpo, que foi esquartejado e atirado de um penhasco. As informações são do G1 Mundo.

Conhecida pelo nome artístico Charlotte Angie, Maltesi vendia vídeos eróticos pela internet e era mãe de um menino pequeno. Segundo colegas, ela mantinha uma relação de confiança com Fontana. O homem tinha, inclusive, acesso às chaves do apartamento da jovem. No dia 13 de março, quando ela já estaria morta há aproximadamente dois meses, ele chegou a publicar uma foto antiga de Maltesi.

Davide Fontana confessou ter matado e escondido o corpo de Maltesi (Reprodução / Via Jornal Extra) (Reprodução / Via Jornal Extra)

Preso, o bancário admitiu o crime, contando à polícia da cidade milanesa de Rescaldina que participava de um "jogo erótico" quando a matou a marteladas. Ele chegou a comprar um congelador para guardar o corpo da vítima por cerca de dois meses. Ele disse ainda que chegou a responder mensagens se passando por ela ao telefone.

"Ninguém procurou por ela, apenas sua mãe, por WhatsApp, e um ex-namorado, também por mensagens de texto. Por telefone, ninguém", disse o homem.

O assassino confessor chegou a ir à delegacia para informar sobe o desaparecimento da sua vizinha. O crime teria ocorrido em janeiro deste ano, mas o corpo foi encontrado apenas em 21 de março. Os restos mortais de uma mulher foram encontrados escondidos dentro de sacos pretos, mas naquele momento, ninguém havia informado seu desaparecimento.

As investigações apontam que Fontana teria tentado se livrar do corpo da jovem depois de tê-lo esquartejado, dirigindo cerca de 150 km para arremessar os restos em um penhasco.