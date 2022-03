Jovem é encontrada morta dentro de terreno abandonado, em Curuçá

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, moradores da pequena cidade de Curuçá, no nordeste paraense, amanheceram neste sábado (5) com a notícia de que uma jovem, identificada apenas como “Fernanda”, foi encontrada morta dentro de um terreno abandonado, na rua Galileu Cabral próximo da 15 de Novembro, no bairro do Piauí.

Um vídeo gravado por um morador da área mostra a movimentação de curiosos no entorno do local onde o corpo foi encontrado. “Há relatos de que ela pode ter sido abusada e, em seguida, foi morta. Mais um caso de feminicídio em Curuçá, infelizmente. Lamentável”, narra o homem.

Curiosos se aglomeram próximo do cadáver. (Reprodução/ redes sociais/ Whatsapp) Curiosos se aglomeram próximo do cadáver. (Reprodução/ redes sociais/ Whatsapp)

De acordo com moradores de Curuçá, “Fernanda” era de uma comunidade conhecida como Abade, no distrito da cidade. Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado o crime. O caso foi registrado, às 10h30, na Delegacia de Polícia Civil de Curuçá, por policiais militares que faziam rondas pelo bairro do Piauí e foram acionados para atender a ocorrência.

O documento trata o fato como “morte a esclarecer”. Informações apuradas pela reportagem dão conta de que um suspeito já está sendo ouvido pela autoridade policial de plantão.