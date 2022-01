Jovem vai visitar ex-companheiro e é morta com um tiro na cabeça

Alice Passos, de 20 anos, foi morta com um tiro na cabeça nesta quinta-feira (20), após visitar o ex-companheiro, identificado apenas como Danilo, em Manaus (AM). O homem é o principal suspeito do crime. As informações são do portal D24am.

O corpo de Alice foi encontrado no chão da sala da casa. Moradores da área relataram ter ouvido tiros e informaram à proprietária do imóvel, que é alugado. O suspeito de ter matado a jovem, segundo os vizinhos, morava na casa há pouco tempo e ainda não foi encontrado pela polícia.

A vítima era do interior do Amazonas e teria ido ao local para conversar com o homem. Ela foi morta, de acordo com o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), com um tiro na nuca. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).