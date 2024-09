Destruidor de casamentos profissional: homem ganha R$ 3 mil para interromper cerimônias

A hora do "fale agora ou cale-se para sempre” se tornou um negócio lucrativo para um morador da Espanha. Ernesto Reinares Varea vem ganhando dinheiro interrompendo cerimônias matrimoniais de noivos que não sabem dizer não.

Em entrevista ao programa ‘Y Ahora Sonsoles’, da emissora espanhola Antena 3, Ernesto contou que tudo começou quando ele postou um anúncio de brincadeira se oferecendo para sabotar o “grande dia” de alguém.

VEJA MAIS

“Tem dúvidas ou não quer se casar e não sabe como negar? Não se preocupe mais, eu serei contra o seu casamento. Apareço na cerimônia, digo que sou o amor da sua vida e saímos de mãos dadas", anunciou ele em um site.

O que ele não esperava era a avalanche de pedidos que iria receber. Foi então que decidiu transformar a brincadeira em um negócio sério.

Ernesto Reinares Varea cobra 500 euros para sabotar casamentos (Foto: Reprodução/Antena 3)

O espanhol, que nunca imaginou que um dia se tornaria um ‘destruidor de casamentos profissional’, contou que cobra 500 euros pelo serviço, o equivalente a R$ 3,1 mil. “Tenho casamentos marcados até dezembro ou algo assim”, relatou ele.

Segundo Ernesto, além do valor cobrado, o contratante também arca com os custos de deslocamento até o local e com uma taxa extra de 50 euros, mais de R$ 300, por cada tapa recebido por ele por algum convidado.

"Às vezes um pai da noiva, um padrinho, ficam irritados... Eu tento correr, mas cada vez que me pegam, cobro mais", confessou ele.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)