Desespero: Mulher bate no caixão três vezes após ‘acordar’ no próprio velório; vídeo

No Peru, um caso impressionante assustou familiares de amigos de uma mulher que morreu de acidente de carro. Durante o próprio velório, Rosa Isabel Callaca teria batido três vezes no caixão para avisar que não estava morta. A funerária confirmou que a vítima apresentava sinais de vida e respirava normalmente após "acordar" e, por conta disso, eles procuraram ajuda médica. As informações são do portal Correio do Interior.

Rosa sofreu um acidente de carro e estava em coma até o dia 26 de abril, quando teria evoluído a óbito. Para a família, houve erro no diagnóstico, pois ela ainda estava em coma quando os médicos anunciaram sua morte.

Porém, os médicos acreditam que a paciente sofreu sintomas da Síndrome de Lázaro, que é uma condição muito rara em humanos, na qual o coração ”reinicia” e volta a funcionar, após uma parada cardíaca.

De acordo com os médicos, uma pessoa pode ressuscitar se seu coração receber diversos estímulos por algum tempo, durante a massagem cardíaca. No entanto, mesmo com isso, elas vivem poucos dias após sofrerem com esta síndrome.

Mesmo levada de volta ao hospital após acordar, Rosa acabou morrendo algumas horas depois.