Está vivo! Homem é visto respirando dentro de caixão durante funeral; assista

O funeral de um homem em Hermel, no Norte do Líbano, tinha tudo para ser um momento de despedida, até que o “morto” foi visto respirando dentro do caixão aberto. A cena foi compartilhada nas redes sociais e viralizou mostrando o desespero dos presentes. As informações são do sie Gilf Today e do UOL.

Uma das pessoas no funeral chega a fazer uma massagem cardíaca no homem que até poucos minutos era considerado morto por médicos.

Uma equipe de profissionais de saúde também pode ser vista nas imagens. Mais tarde, uma ambulância aparece entrando no que seria o cemitério. Os profissionais atestaram que o homem, de fato, ainda estava vivo. No entanto, souberam dizer o que levou a ser declarado inicialmente como morto.

Outro caso semelhante aconteceu em agosto de 2020, na Indonésia. Uma criança de 12 anos, “voltou à vida” após ser declarada morta. Os olhos da garota abriram enquanto seus parentes limpavam o seu rosto para o funeral. No entanto, a menina não resistiu por muito tempo e morreu horas após retornar à unidade de saúde.