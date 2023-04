Debandada durante evento de caridade deixa 85 mortos e 322 feridos no Iêmen

Autoridades dos rebeldes houthis, que controlam parte do Iêmen, informaram nesta quinta-feira (20) que uma debandada em Saná, capital do país, resultou em pelo menos 85 mortos e 322 feridos. O incidente ocorreu durante a distribuição de dinheiro de caridade na região de Bab al-Iêmen. Segundo uma autoridade de segurança da capital, mulheres e crianças estão entre as vítimas, e cerca de 50 feridos estão em estado grave.

Os organizadores do evento foram presos, conforme informou o Ministério do Interior em um comunicado de imprensa divulgado pela agência de notícias dos rebeldes, Saba. A ação de caridade aconteceu alguns dias antes do feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do jejum do Ramadã. O balanço de vítimas foi confirmado por autoridades médicas, que atenderam as pessoas transportadas para hospitais próximos. Este é um dos episódios mais mortais em dez anos no país.

O comunicado de imprensa não especificou o número exato de vítimas, limitando-se a informar sobre "dezenas de mortos após uma debandada durante uma distribuição caótica de somas de dinheiro por alguns comerciantes". A fonte de segurança que falou com a AFP pediu anonimato porque não está autorizada a falar com a imprensa.