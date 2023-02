Modelo que posou sem cobrir cabelo é condenada por 'fornicação' e 'prostituição' no Iêmen

A modelo Intisar al-Hamadi, de 21 anos, que posava para estilistas do Iêmen frequentemente sem cobrir os cabelos e publicava as imagens nas redes sociais, onde tem milhares de seguidores, foi condenada por "fornicação", "prostituição" e "uso de droga". Conforme a pena imposta pela justiça do País, ela deve ficar presa por cinco anos. No ano passado, outras duas mulheres também foram condenadas em primeira instância a cinco anos de prisão.

Intisar al-Hamadi foi detida no dia 20 de fevereiro de 2021 em Sanaa, a capital iemenita, quando seguia com uma amiga para um sessão de fotos. Segundo o advado da modelo, ela estava otimista e acreditava em uma decisão favorável no tribunal. "Ao conhecer a sentença, ficou comovida, e logo começou a chorar e gritar", declarou. Para ele, sua cliente foi condenada unicamente por sua profissão.

O julgamento ocorreu nesta segunda-feira (14), na zona controlada por rebeldes ultraconservadores houthies, que conseguiram controlar parte do território do país e, nessas regiões, impõem um código rígido às mulheres. O advogado da modelo e várias ONGs afirmam que todas as acusação são falsas e uma ofensa aos direitos das mulheres.

Os rebeldes houthies, próximos ao Irã, não comentaram publicamente o caso. Eles estão em guerra contra as forças pró-governos do Iêmen (essas são apoiadas pela Arábia Saudita).