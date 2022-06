Cúpula das Américas: Presidente Bolsonaro tem encontro com Biden nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro terá uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a Cúpula das Américas, que começou na última segunda (6) e segue até esta sexta (10). Os dois têm uma relação diplomática distante. Bolsonaro declarou apoio ao então presidente Donald Trump, derrotado na tentativa de se reeleger em 2020 e, na ocasião, chegou a afirmar que houve fraude na eleição dos Estados Unidos. As informações são do G1 Nacional.

VEJA MAIS

O presidente do Brasil viajou por volta das 22h30 desta quarta-feira (8) de Brasília para Los Angeles, onde deve chegar por volta das 8h30 no horário local (12h30, no horário de Brasília). Enquanto isso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, ocupará a presidência da República até o próximo sábado (11), uma vez que o vice Hamilton Mourão e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) também viajaram para o exterior.

O objetivo da Cúpula das Américas é reunir líderes dos países da América do Sul, América Central e América do Norte, para discutir o fortalecimento da democracia na região.

Segundo a agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, a reunião de Bolsonaro e Biden acontecerá na tarde desta quinta em Los Angeles. O conselheiro para assuntos da América Latina do governo americano, Juan Gonzales, informou que os dois “falarão de temas amplos”. Questionado se o presidente americano conversaria com Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro, Gonzales respondeu que os EUA confiam nas instituições eleitorais do Brasil.