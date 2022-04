Biden defende que Brasil receba dinheiro para preservar florestas: ‘tivemos que derrubar as nossas’

Para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o Brasil deve dinheiro para reduzir o desmatamento na Amazônia. "O que deveríamos estar fazendo é pagar aos brasileiros para não cortar suas florestas. Tivemos que derrubar as nossas. Recebemos o benefício disso”, disse, durante um evento pelo Dia da Terra, realizado no dia 22 de abril. As informações são do Jornal da Band e Portal Poder 360.

Governo americano e representantes brasileiros têm mantido contado na tentativa de reduzir o desmatamento na Amazônia. Uma das propostas dos Estados Unidos é garantir ao Brasil acesso a parte do fundo global de florestas - prometido na COP26, em Glasgow, na Escócia. Firmado por mais de 100 países no ano passado, o acordo prevê quase R$ 100 bilhões de reais para ações de preservação, combate a incêndios e reflorestamento.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, enviou a Biden uma carta com sete páginas prometendo acabar com o desmatamento ilegal até 2030.

“Passei um tempo na Amazônia, na Colômbia e no Brasil, e adivinhem? Mais carbono é retirado do ar na Amazônia, esse sumidouro de carbono, do que cada partícula de carbono gerado diariamente em todos os Estados Unidos de todas as fontes”, declarou Biden.