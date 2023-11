Cruz Vermelha relata novo ataque contra um dos comboios em Gaza

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) indicou, nesta terça-feira (07), que um dos comboios levando material médico para um hospital da Faixa de Gaza foi alvo de tiros. Ainda não há informação sobre a procedência do ataque. Essa não é a primeira vez que veículos ligados à saúde e de resgate são alvos de tiros e bombas.

"O comboio de cinco caminhões e dois veículos do CICV transportava material médico vital (...), em particular para o hospital do Crescente Vermelho palestino, quando foi atingido por disparos. Dois caminhões foram danificados e um motorista sofreu ferimentos leves", relatou o CICV em um comunicado.

O Exército israelense bombardeia incessantemente Gaza e fez incursões no território em resposta ao ataque lançado pelo Hamas em 7 de outubro, no qual os combatentes do Hamas mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, e fizeram cerca de 240 reféns. O saldo de mortos na guerra em Gaza ultrapassa 10 mil pessoas, incluindo mais de 4 mil crianças, afirmou o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas nesta segunda-feira (06).