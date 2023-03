Crise bancária: mais um banco dos Estados Unidos está à beira da falência

Com perda de 80% do valor de mercado desde o colapso do Sillicon Valley Bank, o First Republic Bank teve queda de 30% na bolsa de Nova York, nesta quinta-feira (16) e pode ser o próximo banco americano a falir. Outras instituições financeiras, entre elas JPMorgan e Morgan Stanley, têm discutido um acordo para fortalecer o First Republic, que também estuda várias opções para ampliar a liquidez, incluindo ser colocado à venda.

As ações do banco foram rebaixadas em quatro níveis, de A para BB+, na quarta-feira (15), pela agência de classificação de risco S&P Global. Outra agência, a Moody’s colocou o First Republic sob análise para um possível rebaixamento.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, informou nesta quinta-feira que irá à Comissão Bancária do Senado para assegurar que o “sistema bancário continua sólido", apesar dessa nova ameaça de falências. Segundo ela, "os americanos podem ter a certeza de que o dinheiro que depositaram estará disponível, quando precisarem".