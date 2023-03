Valores esquecidos

Na 1ª semana de saques da reabertura do Sistema de Valores a Receber, 4,2 milhões de pessoas resgataram R$ 285 milhões.

‘Pará Pet’

A UsiPaz Jurunas/Condor retoma hoje as castrações de graça, às 9h, na Quintino, entre Bernardo Sayão e Honório José dos Santos.

Joe Biden (J. Bosco)

"Podem ter confiança de que o sistema bancário é seguro"

JOE BIDEN, presidente dos EUA, sobre a quebra do Silicon Valley Bank. Após a falência do banco americano, desdobramentos são temidos no mercado. Biden diz que os contribuintes não pagarão o prejuízo e a gestão será “demitida”.



LEILÃO

RODOVIA

O governo do Pará confirmou para hoje, na B3, em São Paulo, leilão para concessão da rodovia PA-150, em um trecho de cerca de 520 quilômetros - de Marabá, no sul do Estado, até Ananindeua, na Região Metropolitana. Segundo o edital, o contrato será para “exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade, gestão da segurança rodoviária e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário”.

PRAZO

O prazo de vigência do contrato é de 30 anos e, conforme levantamento feito no ano passado, o valor estimado ficaria em R$ 6,9 bilhões; sendo R$ 3,7 bilhões de investimentos e R$ 3,2 bilhões para despesas operacionais. A concorrência é internacional. Podem participar pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, além de fundo de investimentos e fundos de previdência. O trecho licitado tem papel estratégico para a economia paraense, já que liga o sul e sudeste, regiões produtoras de minério e grãos ao porto de Vila do Conde, que pode ter o volume de cargas incrementado nos próximos anos. O concessionário poderá cobrar pedágio dos usuários do sistema. No ano passado, o valor da tarifa foi estimado em torno de R$ 7.

TRIBUNAL

APROVAÇÃO

Indicada por onze partidos, a advogada Daniela Lima Barbalho passou ontem por arguição no plenário da Assembleia Legislativa do Pará e, em sessão realizada logo após, foi eleita para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Dos 38 deputados que votaram, 36 foram favoráveis à escolha e dois, contrários. Não houve abstenções. Daniela vai ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Nelson Chaves. Ao defender a escolha, a vice-líder do governo na Casa, deputada Maria do Carmo Martins (PT), afirmou que o cargo exige capacidade técnica, mas também sensibilidade política.

POLÍTICAS

Uma das funções do Tribunal de Contas é propor políticas públicas. O deputado Torrinho Torres (Podemos) lembrou que, atualmente, apenas 11% das vagas nos tribunais de contas são ocupadas por mulheres e defendeu mais espaço para elas nas cortes.

TEMPORAL

TRANSTORNO

A soma de chuva forte mais maré alta deixou Belém no fundo durante boa parte do dia de ontem. Foram centenas de pontos de alagamento na periferia e na área central da cidade.

ESTUDANTES

Algumas escolas suspenderam as aulas e muita gente teve dificuldade para chegar ao trabalho. E os problemas devem continuar hoje. A meteorologia emitiu alerta laranja para a capital até as dez horas da manhã desta quarta-feira. A previsão é de chuvas intensas e ventos que podem alcançar 100 quilômetros por hora.

LIXO

No final da manhã de ontem, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) divulgou nota informando que a prefeitura tentou minimizar os estragos com a dragagem dos 65 canais existentes em Belém e pedindo à população que evite jogar lixo em locais que possam entupir os canais e gerar ainda mais alagamentos.

VIOLÊNCIA

MULHER

O juiz da comarca de Porto de Moz, José Gomes de Araújo Filho, decretou medida protetiva para a companheira de Felipe Souza Santos. Ele é filho do prefeito do município, Berg Campos (PTB), e chegou a ser preso em flagrante enquadrado na lei Maria da Penha, após ter espancado a esposa. Na audiência de custódia, Felipe foi solto sem pagamento de fiança, mas deverá manter uma distância mínima de 100 metros da vítima, dos familiares dela e das testemunhas, sob pena de voltar à prisão. Apesar da decisão, familiares dizem temer pela vida da jovem.

FUTEBOL

PAZ

Membros da Comissão de Combate à Violência nos Estádios do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) participaram, na semana passada, de reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Os promotores de Justiça do Ministério Público do Pará, Alexandre Tourinho, Nilton Gurjão e Samir Dahas representaram o Pará. Na pauta, ações para combater a violência das torcidas organizadas e facilitar o acesso aos estádios com biometria.

EM POUCAS LINHAS

- Uma comissão de deputados estaduais vai hoje a São Paulo acompanhar o leilão para concessão da rodovia PA-150. Em razão disso, não haverá sessão deliberativa nesta quarta. O trabalho no plenário será retomado na próxima terça-feira.

- O Conselho Regional de Odontologia aprovou, sem restrições, as contas referentes a 2022.

- A Universidade da Amazônia suspendeu as aulas ontem por causa das fortes chuvas. A entrada e o estacionamento do campus Alcindo Cacela ficaram completamente alagados.

- A cenoura e a beterraba lideraram os aumentos dos alimentos no mês de fevereiro em relação a janeiro.

- Os dados divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos apontam aumentos na casa dos 40%.

- O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) realizou ontem atos em vários pontos do País.

- De acordo com o MAB, o Brasil tem 24 mil barragens, em dezoito estados.

- Hoje, aproximadamente um milhão de pessoas estariam vivendo próximas a barragens potencialmente perigosas.

- O Núcleo de Conciliação Ambiental (Nucam) da Semas também realizará, em abril, nos municípios de Altamira, Marabá e Santarém, novos mutirões para realizar audiências de conciliação.

- O trabalho começou por Belém, onde foram fechados acordos que somaram R$ 175,6 mil.

- O público-alvo são os interessados em encerrar processos na Semas e os acordos preveem desconto e parcelamento das dívidas.

- O vereador por Belém Igor Andrade (Solidariedade) formalizou, em Brasília, pedido para que seja implantada em Belém uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, voltada para atender vítimas de violência doméstica.