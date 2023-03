Silicon Valley Bank: saiba como a quebra do banco pode afetar o Brasil

A quebra do Silicon Valley Bank (SVB), um banco norte-americano especializado em financiar empresas de tecnologia, tem gerado preocupações sobre as possíveis implicações para a economia global. No entanto, segundo especialistas ouvidos pela CNN, a quebra do SVB não deve afetar significativamente a economia brasileira.

Embora o evento possa gerar algum impacto no mercado financeiro brasileiro, a princípio não há indicações de que o sistema financeiro do Brasil esteja exposto a riscos decorrentes da quebra do SVB. Além disso, a economia brasileira vem apresentando sinais de recuperação, com um aumento no nível de atividade econômica, aumento da confiança empresarial e queda na inflação.

Cortes de juros

No entanto, há indicações de que o Banco Central do Brasil (BC) pode antecipar o início do corte de juros em função da quebra do SVB. O corte de juros é uma ferramenta utilizada pelo BC para estimular a economia, tornando o crédito mais barato e incentivando o investimento e o consumo.

Segundo o Inter em relatório publicado nessa segunda-feira (13), “o cenário de maior aperto também muda o balanço de riscos da inflação e o Copom [Comitê de Política Monetária do Banco Central] pode indicar na sua próxima reunião que o início do corte de juros pode ser antecipado. Vale ressaltar que a política monetária tem defasagem, que parece ser mais longa nesse ciclo, e o atual patamar bastante restritivo da Selic ainda terá efeito prolongado na economia”.

Ainda segundo o relatório do Inter, o aperto adicional de crédito, que também já é observado no cenário doméstico, deve contribuir para uma queda maior do que o esperado na atividade econômica, acelerando o processo de desinflação à frente. Em outras palavras, a quebra do SVB pode levar a uma redução na oferta de crédito, o que pode levar a uma redução da demanda por bens e serviços e, consequentemente, a uma queda na inflação.

Quebra passa a ser objeto de investigação

A quebra do SVB tem sido objeto de investigações por parte do Departamento de Justiça e da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos). Segundo fontes ouvidas por jornais americanos como "The Wall Street Journal" e "The New York Times", o banco colapsou depois que houve uma corrida dos clientes para sacar dinheiro.

As investigações, feitas separadamente, estão nas fases preliminares e podem não levar a acusações ou alegações de irregularidades. No entanto, é comum que promotores e reguladores dos EUA abram investigações depois que instituições financeiras ou empresas públicas sofrem perdas grandes e inesperadas. As ações do SVB Financial Group, que era dono do banco, caíram 60% na semana passada e não estão mais sendo negociadas na bolsa desde sexta-feira.

As investigações também devem examinar as vendas de ações que os diretores do SVB Financial Group fizeram dias antes da falência do banco, disseram as fontes do "Wall Street Journal".