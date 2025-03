Criança 'invade' Casa Branca e é capturada por policial do Serviço Secreto

Um incidente registrado por volta das 18h30 da última quarta-feira (26) na Casa Branca chamou das redes sociais. Um vídeo que começou a circular mostra uma criança sendo carregada por policial armado do Serviço Secreto. O menino, vestindo moletom azul com capuz, conseguiu passar pela cerca de metal do local e “invadiu” o gramado da sede do Poder Executivo americano, que é residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Após o incidente, o policial entregou a criança aos pais.

Anthony Guglielmi, porta-voz do Serviço Secreto dos EUA, falou sobre o caso na rede social X e contou que os oficiais da Divisão Uniformizada observaram o garoto “deslizando pela cerca norte da Casa Branca”. Segundo Guglielmi, rapidamente os oficiais reuniram o menino e os seus pais, “sem incidentes”.

Uma situação parecida já havia sido registrada em abril de 2023, quando uma criança se espremeu entre as grades e conseguiu passar pela cerca norte da Casa Branca. O menino também foi devolvido aos pais, que foram brevemente interrogados e liberados.

Instalada em 2022, a cerca instalada na Casa Branca para evitar invasões tem 4 metros de altura.