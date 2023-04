Criança de 2 anos para no hospital após colocar pílula de ecstasy no nariz; entenda

Menina de dois anos foi hospitalizada após ingerir pílula de ecstasy pelo nariz. O incidente aconteceu em Toulouse, na França, e foi publicado na revista médica Archives de Pédiatrie na última sexta-feira (14). A criança chegou ao Centro Hospitalar Universitário (CHU), de Toulouse, com agitação, respiração ofegante, pupilas dilatadas e "resíduos de cor vermelha" na narina.

A mãe relatou aos médicos que a menina encontrou a pílula em uma caixa que estava guardada acima da geladeira. Quando percebeu que a filha havia colocado o comprimido no nariz, a mãe tentou retirá-lo, mas apenas um pedaço saiu naturalmente.

De acordo com os médicos, a frequência cardíaca da criança estava elevada, com 148 batimentos por minuto, além de pressão arterial alta. Após ser internada na unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica, a menina foi hidratada com soro e as pupilas voltaram ao normal. A pressão arterial normalizou-se apenas 17 horas depois da ingestão da pílula.

A criança recebeu alta hospitalar 24 horas após ser internada e está bem. O caso foi relatado a um juiz da França, que decidiu dar a guarda da paciente para a avó paterna. Os nomes dos familiares e a data do ocorrido não foram divulgados para proteger a identidade da paciente. O caso serve como alerta para os pais manterem medicamentos e substâncias perigosas longe do alcance das crianças.