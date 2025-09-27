Criação de dois Estados é solução para conflito entre Israel e Palestina, diz ministro de Omã

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr bin Hamad Al Busaidi, afirmou que o conflito entre Israel e o povo palestino já dura tempo demais e que a solução está na criação de dois Estados. "Há tempo demais que este conflito persiste. O sofrimento tornou-se insuportável e chegou a hora de pôr fim à ocupação, acabar com esta injustiça e devolver ao povo palestino seus direitos legítimos através da aplicação da solução de dois Estados, que é o único caminho viável para uma paz justa e duradoura que ponha fim a décadas de conflitos e privações na região", disse Al Busaidi, em discurso na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU) neste sábado.

O ministro das Relações Exteriores de Omã diz ter a convicção de que uma paz "justa" é o pilar fundamental da segurança, estabilidade e desenvolvimento. Segundo ele, Omã entende que o estabelecimento de um Estado palestino independente com Jerusalém como capital deve ocupar o lugar central das prioridades estratégicas para alcançar uma paz justa e duradoura no Oriente Médio. Para Al Busaidi, o reconhecimento do Estado da Palestina é a medida mais "crucial nesta fase crítica da história da causa palestina".