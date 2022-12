Conheça as 10 cidades mais caras do mundo para visitar

A pesquisa do Worldwide Cost of Living Index (Índice Internacional de Custo de Vida) de 2022, divulgada na última quarta-feira (30) pela Unidade de Inteligência da revista The Economist, fez um levantamento das cidades com os maiores custos do mundo para morar ou visitar. Na primeira posição, aparece um dos destinos mais queridos pelos brasileiros, Nova York (EUA). Com informações do Uol.

A pesquisa comparou 400 preços individuais de 200 produtos e serviços, que variam em forma e função, em 172 cidades ao redor do mundo. Empatada com NY com os maiores custos está a Cidade-Estado de Singapura, no Sudeste asiático.

O ranking ainda contou com outros empates: na quarta posição se encontraram Hong Kong, região administrativa chinesa, e Los Angeles, nos EUA. Na décima, alcançaram os mesmos níveis de gastos Copenhague, capital dinamarquesa, e Sydney, na Austrália.

A The Economist pontuou ainda que, apesar de não aparecer no top 10, a cidade com a maior inflação do ano foi Caracas, na Venezuela. Istambul, na Turquia; Buenos Aires, na Argentina e Teerã, no Irã, também alcançaram altos índices. A publicação ainda concluiu que os preços de serviços para turistas e moradores oscilaram em muitas cidades no mundo, especialmente no setor de alimentos, devido aos impactos da guerra na Ucrânia.

Confira o ranking:

1: Nova York (EUA);

2: Singapura;

3: Tel Aviv (Israel);

4: Hong Kong (China);

5: Los Angeles (EUA);

6: Zurique (Suíça);

7: Genebra (Suíça);

8: São Francisco (EUA);

9: Paris (França);

10: Copenhague (Dinamarca).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)