Conheça a brasileira de 20 anos que luta entre os soldados de Israel

Uma brasileira de 20 anos está entre o grupo de soldados do exército israelense no confronto contra os terroristas do Hamas. Carolina Mendes mora desde os 14 anos em Israel e se alistou para servir ao exército do país.

Em Israel, o alistamento é obrigatório para homens e mulheres a partir dos 18 anos. Ao se alistar para o serviço militar obrigatório, a brasileira conseguiu a cidadania israelense.

Carolina atua na equipe de resgate e estava de folga no dia do ataque do Hamas a Israel, na base militar na Faixa de Gaza. A jovem nasceu no Ceará e já morou em São Paulo. A jovem não tem pretensão de voltar ao Brasil.

"Terminando o 3º ano, ela tinha a opção de voltar ou não (para o Brasil). Mas como ela já tinha duas irmãs lá, a Bianca e a Renata, ela resolveu ficar. Ela se alistou ao Exército, ela já está há quase dois anos no Exército", conta a mãe da militar, Izabel Mendes.

Izabel conta que a filha criou um grupo de WhatsApp para manter contato com a família e se comunica sempre que pode. "Em todo contato eu sempre digo eu te amo, é importante sempre dizer que amo", diz a mãe.

O pai da jovem, Alessandro Barreto, afirma que admira a militar pela bravura: "Nem eu teria essa coragem".

Desde o início do conflito, Carolina tem se deslocado para outras bases militares. Izabel afirma que a filha se mostra bastante segura e determinada em defender o país. "Ela foi escolher ajudar, ela foi escolher estar na frente", relata a mãe da brasileira.