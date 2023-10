Passa de 3 mil o número de mortos em conflito entre Israel e Hamas

O número de mortos no conflito armado entre Israel e o grupo Hamas, que já dura 7 dias, chegou a 3.099 pessoas até as 11h50, desta sexta-feira (13).

A maioria das vítimas são palestinas, com 1.799 mortos, segundo a última atualização do Ministério da Saúde da Palestina. A Defesa de Israel informou que ao menos 1.300 israelenses morreram no conflito.

Os números não incluem os 1.500 corpos de combatentes do Hamas que as Forças de Israel disseram ter encontrado.

Segundo o Ministério da Saúde da Palestina, dentre os palestinos mortos, 583 são crianças e 351 são mulheres. Outras 7.388 pessoas estão feridas.

O grupo Hamas lançou um ataque contra Israel em 7 de outubro. As forças israelenses responderam com bombardeios em alvos na Faixa de Gaza.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra ao Hamas no domingo (8) e falou em destruir o grupo. Na última segunda-feira (9), Israel determinou um “cerco completo” à Faixa de Gaza, isto é, eletricidade, alimentos, combustível e água não serão fornecidos ao local. A medida é proibida pelo direito humanitário, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas).