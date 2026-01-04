Capa Jornal Amazônia
'Condições horripilantes': Maduro passa a noite na 'prisão dos famosos', em Nova York

Centro de Detenção Metropolitano (MDC), localizado no Brooklyn, abriga mais de 1,3 mil detentos

O Liberal
fonte

Nicolás Maduro desembarca em Nova York após ser capturado na Venezuela pelos Estados Unidos (Reprodução / Casa Branca)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi detido em um centro de detenção em Nova York após ser capturado por militares norte-americanos em Caracas, neste sábado (3/11). Ele está no Centro de Detenção Metropolitano (MDC), localizado no Brooklyn, uma unidade que abriga mais de 1,3 mil detentos.

Conhecida como a “prisão dos famosos”, a unidade é única penitenciária federal disponível em Nova York e frequentemente lembrada por suas péssimas condições de vida, falta de funcionários, violência entre os detentos e constantes quedas de energia. Ela já foi descrita como um local “precário”, “violento”, “repugnante”, condições “horripilantes” e “um inferno na Terra”.

O MDC foi construído na década de 1990, para aliviar a superlotação nas prisões de Nova York, e já abrigou presos famosos, entre eles o rappers R. Kelly, detido por crimes sexuais contra menores de 18 anos, e Sean “Diddy” Combs, condenado por tráfico sexual. Atualmente, a unidade abriga detentos que aguardam julgamento nos tribunais federais tanto do Brooklyn quanto de Manhattan.

Maduro permanecerá detido enquanto aguarda julgamento pelos crimes de narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas. A aeronave que transportava o líder venezuelano e sua esposa, Cilia Flores, pousou na Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart. Ele foi visto desembarcando, escoltado por mais de uma dúzia de agentes federais vestidos de preto. O venezuelano vestia roupas cinzas e estava algemado.

 A denúncia apresentada contra Nicolás Maduro em Nova York prevê uma pena mínima de 20 anos de prisão, que pode se estender à prisão perpétua.

Palavras-chave

nicolás maduro

venezuela

estados unidos
