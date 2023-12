Companhia aérea envia por engano menino de 6 anos para aeroporto errado nos EUA

A companhia aérea norte-americana, Spirit Airlines, enviou por engano uma criança de 6 anos para um aeroporto diferente de seu destino original, onde o menino iria passar o Natal, nos Estados Unidos. A criança deveria chegar ao Aeroporto de Fort Myers, na Flórida (EUA), na última quinta-feira (21), segundo relatou a avó do menino. Ele embarcou sozinho na Filadélfia (EUA) para encontrar a família antes do recesso de final do ano.

Porém, a avó tomou um grande susto ao ser informada de que apenas a bagagem do menino chegou ao destino. A criança foi enviada para o Aeroporto Internacional de Orlando, que fica há mais de 380 km de distância do Aeroporto de Fort Myers.

A avó teve que fazer uma viagem de quatro horas de carro para buscar o menino. Ela disse que o percurso foi uma das experiências mais “aterrorizantes” da sua vida.



Em nota ao NY Post, a Spirit Airlines reconheceu o descuido e ofereceu reembolsar os custos da viagem.

“A criança sempre esteve sob os cuidados e supervisão de um membro da equipe da Spirit, e assim que descobrimos o erro, tomamos medidas imediatas para nos comunicar com a família e reconectá-los.”, disse a companhia aérea.



A Spirit Airlines permite que menores não acompanhados, com idades entre 5 e 14 anos, viajem domesticamente nos Estados Unidos em voos diretos.

Uma investigação interna está sendo conduzida pela empresa para apurar o erro.



“Esqueceram de mim”

O caso remete ao enredo da franquia “Esqueceram de mim”, estrelada por Macaulay Culkin, que é até hoje um dos maiores clássicos dentre os filmes de Natal.

Nas duas histórias uma criança acaba sozinha e longe do seu destino original, criando grande preocupação para os familiares.

Em “Esqueceram de Mim 2" (1992), o garoto Kevin McCallister acidentalmente embarca no avião errado e vai parar em Nova York, enquanto sua família está em Miami.

Da mesma forma, Casper foi enviada para o Aeroporto Internacional de Orlando por engano, causando apreensão na família que tenta desesperadamente resgatá-lo.

As aventuras de uma “criança abandonada” na véspera de Natal se tornou um dos maiores clássicos do cinema e, até hoje, vive no imaginário da cultura Ocidental.



Porém, viver essa experiência na “pele” não se parece nada com um filme de comédia, conforme relatado pela avó da criança norte-americana.

