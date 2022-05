Como sacar o dinheiro do Sweatcoin; o que é e pra que serve o app

O Sweatcoin é um aplicativo de celular que promete converter em criptomoedas cada passo que seu usuário dá ao longo do dia. O programa está disponível para iOS e Android nas suas respectivas lojas de aplicativos. Confira como o Sweatcoin funciona e como sacar o dinheiro do app.

VEJA MAIS

Como o Sweatcoin funciona

O Sweatcoin monitora e estima a quantidade de passos que o seu usuário deu ao longo do dia a partir de informações coletadas por sensores de movimento do celular e por outros aplicativos de saúde, como o Google Fit e o "Saúde" dos celulares da Apple.

Segundo o app, o usuário recebe o equivalente a um sweatcoin a cada mil passos. Porém, há o limite de 10 mil passos diários e o valor recebido sofre uma taxa de processamento de 5%.

Além disso, o programa recompensa usuários que o indicam a amigos, assistem anúncios online e realizam desafios do app.

Como sacar o dinheiro do Sweatcoin

O Sweatcoin paga seus usuários através de criptomoedas "Sweat", que só podem ser gastas na loja do próprio aplicativo. Nesta, estão a venda vales de serviços virtuais, como assinaturas de plataformas de streaming e descontos em lojas virtuais.

Além disso, os usuários têm a opção de participar de leilões, nos quais é possível comprar diversos produtos físicos com as criptomoedas. Em média, cada lance vale 29 mil sweatcoins.

Alguns usuários do app relataram receber a opção de transferência e conversão do saldo para uma conta do Paypal. Outros, porém, afirmam que não têm esta opção disponível em seus celulares.

Para checar se seu app permite transferências, vá na área da carteira virtual e verifique se há um logo do PayPal nesta. Caso haja, toque nele e siga as instruções.

Outra opção de saque é a participação no Programa de Influenciadores, liberado somente aos usuários que convidam mais de 20 amigos para o Sweatcoin. O aplicativo estipula aos participantes do programa metas de convites que, uma vez alcançadas, geram prêmios em dólares estado-unidenses passíveis de saque via PayPal.