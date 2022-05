Aplicativo promete rastrear Alzheimer e TDAH através de fotos; saiba mais

Um projeto da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, promete revolucionar a forma de diagnósticos de algumas doenças e transtornos. Através de um aplicativo, os pesquisadores prometem rastrear doenças como Alzheimer e o Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) por meio de uma fotografia do olho.

O objetivo do serviço é identificar de forma precoce algumas doenças e transtornos neurológicos e tornar o tratamento mais efetivo. A forma de uso do aplicativo é bem simples. Com uma câmera com sensor infravermelho e a câmera selfie, é registrado a foto e analisada a pupila do usuário.

“Esperamos que isso abra as portas para novas explorações do uso de smartphones para detectar e monitorar possíveis problemas de saúde mais cedo”, disse Colin Barry. chefe do estudo.

No comunicado, foi ressaltado que em pacientes com TDAH e Alzheimer, o tamanho da pupila sofre alterações quando realizados determinadas atividades e algumas alterações podem ser observadas.

Além disso, o desenvolvimento do aplicativo pode permitir maior facilidade para o uso pelos idosos. A expectativa é que o diagnóstico precoce dessas doenças possam ser feitas de maneira mais precoce e eficaz e facilitando o tratamento.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)