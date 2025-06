Como fazer pipoca de tapioca na Airfryer? Confira a receita crocante da 'tapipoca'

Para quem gosta de receitas práticas e rápidas, a novidade da vez é a "tapipoca", uma versão diferente da pipoca, feita com tapioca granulada e preparada na Airfryer. Com textura crocante por fora e macia por dentro, o preparo leva apenas alguns ingredientes e fica pronto poucos minutos.

A receita é perfeita para lanches rápidos, festas juninas, encontros com amigos ou como um petisco saudável no meio da tarde. Sem glúten, sem lactose e vegana, a tapipoca é uma opção versátil. Veja como fazer:

Ingredientes da Tapipoca

120 g de tapioca granulada (atenção: não é a goma de tapioca!)

180 ml de água morna

1 colher (sopa) de azeite

1/4 colher (chá) de páprica doce (a gosto)

Sal a gosto

Modo de preparo da Tapipoca

1. Pré-preparo

Antes de tudo, aqueça a água até ficar morna (não precisa ferver). Em seguida, organize todos os ingredientes e utensílios para facilitar o preparo.

2. Hidratar a tapioca

Coloque a tapioca granulada em uma tigela, adicione a água morna e misture bem. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 15 minutos. A mistura deve adquirir uma textura úmida e maleável.

3. Modelar as bolinhas

Mexa a tapioca hidratada com uma colher. Quando estiver firme, acrescente o azeite, a páprica e o sal. Misture com as mãos até obter uma massa uniforme. Modele bolinhas pequenas, do tamanho de uma pipoca tradicional.

4. Assar na Airfryer

Pré-aqueça a Airfryer a 200°C. Distribua as bolinhas no cesto, deixando espaço entre elas para o ar circular. Asse por 15 minutos, chacoalhando o cesto na metade do tempo para dourar por igual. Elas devem sair sequinhas e crocantes.