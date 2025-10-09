Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Comemorações tomam ruas de Israel e de Gaza; Hamas cobra Netanyahu sobre lista de prisioneiro

Estadão Conteúdo

Israelenses e palestinos comemoraram o anúncio do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na noite de quarta-feira, 8. Mesmo com muitos detalhes ainda a serem acordados, muitos expressaram alívio com o progresso.

Na chamada Praça dos Sequestrados, em Tel-Aviv, israelenses cantaram, dançaram e ergueram bandeiras israelenses e americanas. Einav Zangauker, mãe do refém israelense Matan Zangauker, disse a jornalistas que quer dizer ao filho que o ama. "Se eu tenho um sonho, é ver Matan dormir em sua própria cama", disse ela.

Na primeira fase do acordo, todos os reféns israelenses serão libertados pelo Hamas. Cerca de 48 estão em Gaza, mas apenas 20 são considerados vivos.

Na Faixa de Gaza, palestinos também celebraram o possível fim das hostilidades. Alaa Abd Rabbo classificou o anúncio como "um presente dos céus". "Este é o dia pelo qual estávamos esperando", disse Rabbo, que era originalmente do norte de Gaza, mas foi forçado a mudar-se várias vezes durante a guerra. "Queremos voltar para casa."

Ayman Saber, um palestino de Khan Younis, afirmou que planeja retornar à sua cidade natal e tentar reconstruir sua casa, que foi destruída no ano passado por um ataque israelense. "Vou reconstruir a casa, nós reconstruiremos Gaza", disse ele.

Acordo

O gabinete de Segurança de Israel irá se reunir às 18h no horário local (12h no horário de Brasília) desta quinta-feira, 9, para analisar o acordo de cessar-fogo que foi acordado na noite de quarta-feira, 8. A coalizão do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu deve votar para aprovar a proposta depois da reunião.

Tel-Aviv aponta que o cessar-fogo só entrará em vigor após a aprovação do acordo, mas o Exército israelense já anunciou que estão se preparando para a retirada parcial das tropas da Faixa de Gaza.

Nenhuma das partes indicou uma data exata para a libertação dos reféns israelenses e prisioneiros palestinos, mas o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indica que a libertação deve ocorrer dentro de 72 horas após o início do cessar-fogo. O republicano apontou em uma entrevista que os reféns poderiam voltar na segunda-feira, 13, mas não demonstrou certeza.

Israel não anunciou onde as suas tropas ficariam realocadas dentro de Gaza e apontou que a Cidade de Gaza segue sendo uma zona de combate ativa.

Divergência

Cerca de 20 sequestrados vivos seriam trocados por 250 prisioneiros que estão cumprindo penas de prisão perpétua em Israel e 1.700 residentes de Gaza que foram presos durante a guerra. Os corpos de 15 palestinos seriam trocados por cada refém israelense morto.

Mas as partes ainda estão negociando a troca. Mahmoud Mardawi, um oficial do Hamas, sugeriu que Israel e o grupo terrorista estavam divergindo sobre os nomes dos prisioneiros palestinos que serão libertados como parte do acordo. "Parece que Netanyahu está empenhado em explodir o acordo de cessar-fogo antes de sua implementação, ao retroceder nas listas de prisioneiros," disse ele em uma publicação no X. (Com informações da Associates Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/HAMAS/GUERRA/GAZA/TRUMP/ACORDO

comemorações
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

GUERRA

Faixa de Gaza é bombardeada após acordo de paz entre Israel e Hamas

Os ataques ocorreram na Cidade de Gaza, ao norte, e em Khan Younis, ao sul, nessa quinta-feira (9)

09.10.25 11h29

Brasileiro é condenado 10 anos de prisão na Argentina por tentar matar Cristina Kirchner

09.10.25 8h38

Trump diz que acordo entre Israel e o Hamas levará paz ao Oriente Médio

09.10.25 8h03

Faixa de Gaza: forças israelenses iniciam preparativos para operação de retorno de reféns

09.10.25 7h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda