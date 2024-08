Colonos israelenses matam palestino e ferem outros três na Cisjordânia

Colonos israelenses mataram a tiros um palestino e feriram outros três em Bethlehem, na Cisjordânia ocupada, enquanto cinco outros foram mortos por um ataque militar israelense no campo de refugiados Nur Shams, próximo da cidade de Tulkarm, segundo o Ministério da Saúde da Palestina.

O exército de Israel disse que suas aeronaves atingiram um centro de operações militares no campo e que suas tropas estavam separadamente bloqueando rotas e conduzindo buscas na Cisjordânia, depois de relatos de sequestro. E acrescentou que as forças israelenses estavam analisando o relato sobre o ataque feito pelos colonos.

Palestinos acusam regularmente as forças de segurança israelenses de permitir que grupos violentos de colonos ataquem suas casas e vilarejos sem fazer nada. Esse tipo de incidente tem causado crescente preocupação internacional.

Os EUA e diversos países europeus impuseram sanções contra colonos violentos e pediram, repetidas vezes, que Israel fizesse mais para impedir os ataques.

Em paralelo à escalada dos ataques de colonos, os conflitos com o exército israelense na Cisjordânia aumentaram dramaticamente desde o início da guerra Israel-Hamas no ano passado, com as forças israelenses aumentando suas operações contra grupos militantes, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica.