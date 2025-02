Colecionador compra prato por apenas R$ 30 e descobre que vale R$ 28 mil

O que parecia ser apenas um prato antigo pode render uma verdadeira fortuna para um colecionador de antiguidades que comprou um item de porcelana em um brechó de Illinois, nos Estados Unidos, por apenas US$ 4,99 (cerca de R$ 30 na cotação atual). No entanto, ao pesquisar no Google, descobriu que se tratava de uma raríssima porcelana chinesa avaliada em US$ 5 mil (pouco mais de R$ 28 mil).

Com mais de 35 anos de experiência na compra e venda de antiguidades, o americano John Carcerano, sempre garimpou brechós e mercados de pulgas em busca de peças valiosas. No entanto, após enfrentar problemas de saúde em 2023, ele passou oito meses afastado do trabalho e intensificou suas visitas a lojas de segunda mão. "Às vezes, passo horas esperando os carrinhos saírem para garantir as melhores peças antes que cheguem às prateleiras", revelou ele.

Ele já frequentava a mesma loja há um ano e meio, acreditando que a proximidade com bairros nobres ao norte de Chicago aumentava suas chances de encontrar relíquias valiosas. A descoberta aconteceu em outubro de 2023, mas por pouco não passou despercebida. O prato raro estava escondido sob outro modelo mais moderno. Ao utilizar o Google Lens para pesquisar a peça, Carcerano encontrou um exemplar idêntico, que havia sido vendido anteriormente por US$ 4.400 (aproximadamente R$ 26 mil).

"Em apenas cinco minutos, eu soube que tinha algo valioso. Nos últimos 50 anos, apenas dois desses pratos foram vendidos em leilões", contou ele à Newsweek.

Uma relíquia do século XVIII

A autenticidade da porcelana foi confirmada por especialistas da renomada casa de leilões Sotheby's. A peça foi identificada como uma "bandeja retangular chanfrada heráldica chinesa de exportação" do período Qianlong da dinastia Qing, datada por volta de 1755.

Além disso, a porcelana possui um detalhe ainda mais especial: é decorada com o brasão de Mendes da Costa, uma família histórica. Seu valor de mercado está estimado entre US$ 4.000 e US$ 6.000, e a peça será leiloada pela Sotheby’s de Nova York em junho.