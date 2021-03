Homem compra tigela em garagem por R$ 96 e descobre que peça vale mais de R$ 2 milhões

Um homem que não teve o nome revelado comprou uma tigela de cerâmica por por US$ 35 (aproximadamente R$ 96), mas teve uma grande surpresa nos últimos dias. Suspeitando da origem do produto, ele resolveu mandar uma foto dela para uma casa de leilões de Nova York, que revelou o real valor da peça: entre US$ 300 a 500 mil (cerca de R$ 1,6 milhão a 2,8 milhões).

A situação aconteceu no estado norte-americano de Connecticut. De acordo com informações do UOL, a peça se trata de uma obra-prima chinesa do século 15, do ano 1400, e havia sido fabricada durante a Disnatia Ming, famosa por sua porcelana.

No mundo, existem apenas seis outras tigelas semelhantes conhecidas. A maioria pertence a museus. A tigela encontrada na venda de garagem é única nos EUA e deve ser leiloada no dia 17 de março.

DETALHES

Feita em forma de botão de flor de lótus, a tigela é decorada com um medalhão na parte inferior, com um padrão de flores em volta dele. A parte externa do artefato apresenta quatro flores: peônia, crisântemo, flor de romã e flor de lótus.