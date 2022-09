Clínica propõe ‘troca de rim por IPhone’ e gera polêmica na web; entenda

Uma propaganda inusitada foi motivo de discussão nas redes sociais da Tailândia, no Sudeste Asiático. Tudo aconteceu após uma clínica, identificada como Dr. Nith, viralizar na web ao fazer uma publicação propondo a troca de um rim por um novo iPhone 14. A imagem divulgada mostra três jovens com lesão renal segurando o aparelho celular.

Após a divulgação da postagem, milhares de pessoas se revoltaram com a imagem e passaram a criticar a clínica, que está localizada em Vientiane, no Laos. No entanto, os responsáveis vieram a público explicar que tudo fazia parte de uma campanha publicitária e era uma piada que havia ficado conhecida localmente. Por esse motivo, outras pessoas fora da cidade não conheciam.

Com o escândalo, a Cruz Vermelha da região se pronunciou e fez um alerta sobre esse tipo de conteúdo. Segundo eles, a postagem representava um risco que poderia inspirar outras pessoas a tomar medidas drásticas tanto para poder adquirir equipamentos tecnológicos, quanto para cometer outros atos contra sua saúde.

O diretor do Centro de Doação de Órgãos da Cruz Vermelha Tailandesa, Sophon Mekthon, afirmou que o comércio de órgãos como o promovido pelo Dr. Nith era proibido. “É inapropriado promover o comércio de órgãos, principalmente trocar um por dinheiro para comprar um iPhone. É imoral e antiético”, disse a organização.

Na Tailândia, o iPhone 14 chega a preços de até dois mil dólares, cerca de 40 mil pesos mexicanos, enquanto o salário mínimo está em torno de 400 dólares, aproximadamente oito mil mexicanos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)