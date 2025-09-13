Cirurgia rara de ‘dente-no-olho’ devolve visão a canadense após duas décadas de cegueira

O canadense Brent Chapman, de 34 anos, voltou a enxergar depois de passar por um procedimento médico incomum: a chamada cirurgia dente-no-olho. A técnica consiste em extrair um dente do próprio paciente, achatar a estrutura, perfurar um orifício, acoplar uma lente e, em seguida, implantá-lo no olho.

O procedimento é usado apenas em casos graves de cegueira da córnea, quando a parte posterior do olho permanece saudável, mas a frente está seriamente danificada por queimaduras químicas, incêndios, explosões ou doenças autoimunes.

“Normalmente, a reação dos pacientes é de choque, surpresa e até descrença de que essa técnica exista”, disse o cirurgião oftalmologista do Hospital Mount Saint Joseph, em Vancouver. Desenvolvida na década de 1960, a cirurgia é considerada rara: apenas algumas centenas de pessoas no mundo já passaram por ela.

Chapman perdeu a visão aos 13 anos, após uma reação grave ao ibuprofeno, que desencadeou a síndrome de Stevens-Johnson. Ele ficou em coma por 27 dias e, apesar de sobreviver, teve a superfície dos olhos severamente danificada. Tentativas de transplante de córnea fracassaram. “Era como tentar plantar uma flor no deserto”, explicou o médico.

Com a técnica inovadora, os prognósticos mudaram. “É como plantar um cacto no deserto. Essa coisa vai sobreviver e crescer”, comparou o cirurgião.

O paciente relata que, logo ao acordar da cirurgia, já conseguia perceber movimentos de mãos. Com o tempo, sua visão foi se ajustando. “Experimentamos alguns óculos e tive um momento em que pensei: ‘Uau, estou enxergando muito bem agora’”, contou Brent, emocionado.