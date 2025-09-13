Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Cirurgia rara de ‘dente-no-olho’ devolve visão a canadense após duas décadas de cegueira

O procedimento é usado apenas em casos graves de cegueira da córnea

O Liberal
fonte

Cirurgia rara de ‘dente-no-olho’ devolve visão a canadense após duas décadas de cegueira. (Reprodução)

O canadense Brent Chapman, de 34 anos, voltou a enxergar depois de passar por um procedimento médico incomum: a chamada cirurgia dente-no-olho. A técnica consiste em extrair um dente do próprio paciente, achatar a estrutura, perfurar um orifício, acoplar uma lente e, em seguida, implantá-lo no olho.

O procedimento é usado apenas em casos graves de cegueira da córnea, quando a parte posterior do olho permanece saudável, mas a frente está seriamente danificada por queimaduras químicas, incêndios, explosões ou doenças autoimunes.

“Normalmente, a reação dos pacientes é de choque, surpresa e até descrença de que essa técnica exista”, disse o cirurgião oftalmologista do Hospital Mount Saint Joseph, em Vancouver. Desenvolvida na década de 1960, a cirurgia é considerada rara: apenas algumas centenas de pessoas no mundo já passaram por ela.

Chapman perdeu a visão aos 13 anos, após uma reação grave ao ibuprofeno, que desencadeou a síndrome de Stevens-Johnson. Ele ficou em coma por 27 dias e, apesar de sobreviver, teve a superfície dos olhos severamente danificada. Tentativas de transplante de córnea fracassaram. “Era como tentar plantar uma flor no deserto”, explicou o médico.

Com a técnica inovadora, os prognósticos mudaram. “É como plantar um cacto no deserto. Essa coisa vai sobreviver e crescer”, comparou o cirurgião.

O paciente relata que, logo ao acordar da cirurgia, já conseguia perceber movimentos de mãos. Com o tempo, sua visão foi se ajustando. “Experimentamos alguns óculos e tive um momento em que pensei: ‘Uau, estou enxergando muito bem agora’”, contou Brent, emocionado.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cirurgia rara de ‘dente-no-olho’ devolve visão a canadense após duas décadas de cegueira
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump propõe 'grandes sanções' à Rússia, mas só se europeus pararem de comprar petróleo russo

13.09.25 9h47

Viúva de Charlie Kirk manda recado a assassino do marido e promete 'manter viva' sua missão

13.09.25 8h28

Otan reforça flanco leste após violações de drones na Polônia

13.09.25 7h54

EUA: Blitz da ICE mata uma pessoa no subúrbio de Chicago após tentativa de fuga

12.09.25 21h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

BEBÊ SURPRESA

Mulher descobre gravidez ao dar à luz em banheiro de casa: 'Achei que ia morrer'

Fotógrafa americana de 30 anos achou que estava morrendo ao sentir fortes dores, mas deu à luz uma menina sem saber que estava grávida. Relato viralizou nas redes sociais.

08.09.25 21h22

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda