Cidade australiana oferece salário de R$ 3 milhões ao ano para atrair médico

A prefeitura de uma pequena cidade da Austrália está oferecendo um salário de 600 mil dólares ao ano (o equivalente a quase R$ 2,9 milhões), além de uma casa com quatro quartos para um médico que aceite trabalhar na localidade. Quairading, que fica no estado da Austrália Ocidental, tem apenas 1.200 habitantes e, por décadas, contou com os serviços do Doutor Adenola Adeleye, que pretende se mudar em março deste ano.

VEJA MAIS

As autoridades locais se viram diante de um desafio, visto que não existem outras cidades a menos de uma hora de distância e a população não pode ficar sem atendimento de saúde, especialmente nos casos de urgência. Daí a iniciativa de oferecer um bom salário e moradia para atrair clínicos gerais que estejam dispostos a aceitar a missão.

Quairading fica a 160 km de Perth, capital do estado, em uma região marcada por clima quente e predominantemente seco, devido à proximidade com o Grande Deserto de Vitória.

Situações desse tipo não são incomuns na Austrália, que tem um déficit de médicos e um aumento de 50% da demanda, diante de uma população que passa por um processo de envelhecimento. De acordo com estimativas da Associação Médica Australiana, se novos clínicos não forem formados e realocados com urgência o país terá um déficit de 11 mil profissionais de saúde até 2031.

Quanto à oferta de emprego em Quairading, a idéia de divulgar os benefícios para os eventuais interessados parece ter dado certo porque a cidade já recebeu 80 candidaturas e está selecionando o substituto de Adenola Adeleye. Além do salário, os custos para a prática médica também serão cobertos pelo município.