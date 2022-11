Por correio, Homem devolve cocô de cachorro de vizinha deixado em seu gramado

É quase sempre eficaz enviar de volta por correio uma encomenda que veio errada, e foi o que Ashley Mckay decidiu fazer com o cocô que o cachorro de um de seus vizinhos deixou em seu quintal.

Ashley, que mora em Adelaide, na Austrália, coletou as fezes do cachorro, colocou em um envelope e as enviou de volta à tutora do pet, por correio. Ele compartilhou uma série de vídeos no Facebook, onde mostra a sua “vingança”.

VEJA MAIS

"Para a dona do cachorrinho branco, isso pertence a você", escreveu ele no envelope endereçado à tutora do pet. Ele também mostrou o momento em que deposita a encomenda no correio de sua vizinha.

Assista:



"Quando você deixa seu cachorro fazer cocô no meu gramado, você ganha um presente especial pelo correio", disse ele, na legenda do post, tirando sarro da situação.

Nos comentários, muitas pessoas se divertiram com o plano de Ashley. Um dos usuários do Facebook, inclusive, perguntou a ele se a mulher havia respondido a correspondência.

"Veremos o que ela tem a dizer esta tarde, quando o Canal 10 for até a casa dela e pedir um comentário", brincou o homem que pregou a peça.