Pítons gigantes despencam do teto e assustam família; veja

Uma família da Malásia viveu momentos de tensão quando duas cobras gigantes despencaram sobre o telhado da residência, localizada em Bentong, a 68 km da capital Kuala Lampur. O incidente aconteceu na tarde de domingo (12) e foi compartilhado nas redes sociais.

O jornal Sinar Harian informou que é possível que as cobras estivessem acasalando quando caíram do teto, assustando os moradores. Veja:



Som Salleh, 57, estava em casa com a filha quando ouviu um ruído similar a algo caindo. Quando ele entrou em um dos quartos, visualizou a cauda de uma das pítons “saindo do teto quebrado”. Em choque, ele saiu de casa e ligou para a defesa civil.

A equipe de resgate levou 50 minutos e muitas iscas para resgatar as serpentes gigantes. Uma píton de 32 kg com 5 metros de comprimento e outra de 25 kg com 4 metros de comprimento. As cobras, segundo a publicação, serão soltas em um local seguro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)