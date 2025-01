Ciclone bomba Éowyn: entenda o fenômeno que atingiu a Irlanda com recorde de vento

A tempestade Éowyn, em formação sobre o Atlântico, é considerada um dos eventos meteorológicos mais intensos a atingir as Ilhas Britânicas em anos. Meteorologistas apontam que ela está passando por uma ciclogênese explosiva, caracterizada por uma queda drástica de pressão – mais de 24 hPa em 24 horas, podendo chegar a 62 hPa em 30 horas, segundo o Met Office.

A Irlanda enfrentou as rajadas de vento mais fortes já registradas no país até hoje nesta sexta-feira (24/01), deixando centenas de milhares de casas sem energia, suspendendo voos e fechando escolas, informaram as autoridades.

A tempestade trará ventos extremos, com rajadas superiores a 170 km/h na costa ocidental da Irlanda, podendo ultrapassar 200 km/h, além de ondas gigantes de até 20 metros na região oeste da Irlanda e Escócia, conforme destacaram especialistas da Meteored França e Espanha.

Embora o impacto na Europa Central seja menor, com ventos moderados e temperaturas amenas, o Reino Unido permanece em alerta máximo, com previsão de ventos de até 145 km/h e chuvas intensas. As autoridades recomendam precauções, especialmente nas áreas sob alerta vermelho.

O que é um ciclone bomba?

A ciclogênese explosiva, também chamada de ciclone bomba, ocorre quando há uma rápida queda de pressão em um ciclone extratropical, geralmente 24 hPa em 24 horas. Essa queda permite que o sistema se intensifique rapidamente, podendo atingir força equivalente à de furacões.

A intensidade do fenômeno varia conforme a latitude, sendo maior nas regiões próximas aos polos. Quanto menor a pressão atmosférica, maior a força dos ventos, que podem ser classificados pela escala Saffir-Simpson, indo de 119 km/h (categoria 1) a mais de 252 km/h (categoria 5).

O termo “bomba” foi popularizado nos anos 1980 para descrever tempestades de rápido crescimento e alta intensidade, frequentemente associadas a ventos fortes, grandes ondas e ressacas marítimas.