'Ciclone bomba': passa de 50 o número de mortos nos EUA e no Canadá

Cerca de 57 pessoas já morreram nos Estados Unidos e no Canadá por conta da tempestade de inverno mais rigorosa já registrada em décadas nos países, 27 delas em um condado do estado de Nova York. As informações são do G1 Nacional.

As autoridades americanas alertam que o fenômeno chamando de "tempestade do século" está longe de terminar. "É cedo demais para dizer que acabou", afirmou em Buffalo a governadora de Nova York, Kathy Hochul, acrescentando que ainda se espera a queda de mais 30 cm de neve. "É claramente a tempestade de neve do século", completou em sua cidade natal.

A região oeste do estado de Nova York, acostumada com o frio congelante e as nevascas, está enterrado sob um manto de neve, tendo que aguentar temperaturas polares desde a semana passada.

Segundo o site Flightaware.com, a tempestade, com rajadas de neve, ventos com força de furacão e temperaturas abaixo de zero, provocou o cancelamento de mais de 15.000 voos nos Estados Unidos nos últimos dias, quase 4.000 deles na segunda-feira.

O número de vítimas fatais no condado de Erie chegou a 13 no domingo à noite. Desde então, mais 14 óbitos foram confirmados, "elevando a 27 o total de mortos pela nevasca", declarou a autoridade máxima local, Mark Poloncarz.

Algumas pessoas foram encontradas mortas em seus automóveis e outras tiveram parada cardíaca ao tentarem limpar a neve sob temperaturas ainda muito baixas, disse Poloncarz. Outras vítimas ainda devem ser encontradas.

Pelo menos 49 mortes relacionadas às condições climáticas foram confirmadas em nove estados. Em Ohio, os acidentes rodoviários relacionados ao mau tempo deixaram nove mortos, confirmou a Patrulha Rodoviária do estado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).