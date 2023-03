Chocolate amargo: Estudo aponta presença de metais tóxicos em marcas famosas, mas há controvérsias

O consumo de chocolate amargo com alto teor de cacau pode trazer inúmeros benefícios para a saúde, como estimular a criação de células-tronco e diminuir os riscos de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral. No entanto, um estudo publicado na revista científica Consumer Reports apontou a presença de fragmentos de metais pesados e tóxicos em chocolates de marcas famosas, como Hershey's e Lindt.

O chocolate amargo e meio amargo tem caído no gosto dos brasileiros, após décadas de consumo apenas do tipo ao leite, muito doce e com pouco teor de cacau. Será que esse estudo compromete essa tendência pelo produto mais concentrado?

O consumo de chocolate amargo é associado a benefícios à saúde, como a diminuição dos riscos de infarto e AVC. Porém, um estudo recente traz preocupações, apontando a presença de metais tóxicos em algumas marcas famosas. Segundo a pesquisa, o consumo de alimentos com grandes quantidades desses metais pode acarretar em problemas pulmonares, cognitivos, câncer e até morte precoce, especialmente em exposição prolongada, o que pode afetar principalmente as crianças.

De acordo com o estudo, cádmio e chumbo foram detectados em todas as 28 barras de chocolate amargo analisadas. Embora nem todas as barras tiveram níveis alarmantes das substâncias, o consumo diário de apenas 30 gramas de algumas das marcas analisadas pode levar a uma exposição considerada prejudicial pelas autoridades de saúde pública. Por isso, é importante estar atento à qualidade do chocolate consumido e optar por marcas que oferecem garantias de segurança e controle de qualidade.

Devo parar de comer chocolate amargo?

A relação de presença de cádmio e absorção pelo corpo é polêmica entre os especialistas. Keith Ayoob, nutricionista pediátrico, é autor do site Cut to the Chase Nutrition, em análise escrita um ano antes da matéria do Consumer Reports, faz observações sobre a presença desses metais pesados no chocolate:

Cacau em pó contém mais metais pesados:

É mais concentrado que outros produtos de cacau.

É o grão de cacau moído e desengordurado.

Outros alimentos contêm cádmio:

Folhas verdes como espinafre.

Grãos integrais, nuts e frutas vermelhas.

Carnes, peixes e laticínios.

Antioxidantes podem reduzir a absorção de cádmio:

Estão presentes em alimentos naturais e no cacau.

Um estudo indica que antioxidantes ajudam a reduzir a absorção de cádmio.

Exame de sangue indica baixo nível de cádmio:

Em um teste, o autor do texto teve resultado abaixo do limite para adultos não fumantes.

O limite é maior para fumantes.

Em uma live citada, o autor do texto discute as diferenças entre exame de sangue e urina para cádmio.

Interesses comerciais podem estar por trás de divulgação do estudo

Em uma live, Keith Ayoob levanta possíveis interesses de mercados e protecionismo por trás dessa campanha em forma de divulgação de pesquisa:

Por que existe esse interesse em falar de cádmio em chocolate enquanto se ignora a presença em outros alimentos cujo consumo é até maior que de chocolate? Segundo o nutricionista, talvez por protecionismo, para desvalorizar o cacau de países de solo vulcânico e das Américas e favorecer o cacau da África (onde os níveis são baixos), que é a base do chocolate produzido pelas grandes indústrias.

Segundo o estudo publicado na revista científica Consumer Reports, a lista de chocolates com menos e mais teor de metais pesados.

Alerta vermelho: chocolates com alto índice de cádmio

Beyond Good Organic Pure Dark Chocolate 70% Cacau

Beyond Good Organic Pure Dark Chocolate 80% Cacau

Chocolate Extra Amargo Orgânico Equal Exchange 80% Cacau

Lindt Excellence Chocolate Amargo 70% Cacau

Scharffen Berger Chocolate Extra Amargo 82% Cacau

Chocolate Amargo Orgânico Alter Eco Classic Blackout 85% Cacau

Pascha Chocolate Muito Amargo Orgânico 85% Cacau

Dove Promete Chocolate Amargo Mais Profundo 70% Cacau

Alerta vermelho: chocolates com alto índice de chumbo

Tony’s Chocolonely Dark Chocolate 70% Cacau

Chocolate Extra Amargo Lily’s 70% Cacau

Godiva Signature Chocolate Amargo 72% Cacau

Chocolove Chocolate Amargo Forte 70% Cacau

Chocolate Amargo Lindt Excellence 85% Cacau

Endangered Species Bold + Silky Dark Chocolate 72% Cacau

Chocolate Amargo Trader Joe’s 72% Cacau

Hu Chocolate Amargo Simples Orgânico 70% Cacau

Chocolove Extreme Chocolate Amargo 88% Cacau

Chocolate meio amargo especial Hershey’s

Opções mais seguros

Mast Organic Dark Chocolate 80% Cacau

Taza Chocolate Orgânico Chocolate Deliciosamente Amargo 70% Cacau

Ghirardelli Chocolate Amargo Intenso 85% Cacau

Ghirardelli Intense Dark Chocolate Twilight Delight 72% Cacau

Valrhona Abinao Chocolate Amargo 85% Cacau