Tripulação de navio que derrubou ponte nos EUA está confinada desde março

Uma tripulação de 21 pessoas permanece confinada desde o final de março no navio que derrubou a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos Estados Unidos. A embarcação, um porta-contêineres chamado Dali, conta com 20 tripulantes indianos e um do Sri Lanka.

Após o acidente, que resultou na morte de seis pessoas, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a entidade nacional responsável pela segurança da navegação iniciaram investigações para apurar as causas do incidente. Durante a investigação, os vistos da tripulação expiraram, impossibilitando sua saída do navio.

Conforme as leis e normas dos Estados Unidos, o navio não pode ser abandonado ou partir sem a devida tripulação. Além disso, é necessário um número adequado de operadores para garantir a segurança e o funcionamento da embarcação.

Relembre o acidente

No dia 26 de março, o navio Dali tentou passar sob a ponte Francis Scott Key em Baltimore, resultando na destruição da estrutura e na morte de seis pessoas. Nesta semana, equipes norte-americanas começaram a demolir partes remanescentes da ponte para liberar o navio e permitir a reconstrução do acesso.

O caso continua sendo monitorado de perto pelas autoridades, enquanto os tripulantes aguardam uma resolução para sua situação.