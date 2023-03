Chocante: adolescente de 12 anos é assassinada por colegas de classe da mesma idade

O assassinato de uma adolescente de apenas 12 anos chocou uma pequena cidade alemã na última semana. Luise Frisch foi encontrada morta com mais de 30 perfurações no corpo, após sair para brincar com duas colegas de classe: Luisa Halberstadt, de 13 anos, e Anna-Marie Hoffman, de 12 anos. O caso se tornou mais emblemático após a polícia apontar que as duas colegas seriam as assassinas de Luise.

O crime ocorreu na cidade de Freudenberg, no dia 12 de março. Segundo informações da polícia, a jovem sofreu 32 perfurações realizadas por uma lixa de unha metálica e foi jogada de um desfiladeiro localizado em uma floresta.

Suas colegas de classe ainda cobriram sua cabeça com um saco plástico e chegaram a discutir sobre atingir a jovem com uma pedrada. Segundo a polícia, a vítima poderia ter sobrevivivo às perfurações, mas morrido por conta dos ferimentos e mau tempo que atingiu a região na semana em que foi atacada.

O crime chocou até mesmo os oficiais, segundo uma fonte próxima às investigações: “O ato em si é terrível. Policiais experientes que já estiveram presentes em diversos casos de homicídios continuam chocados com o crime. Não apenas pela idade da vítima, mas também pela idade das suspeitas. A arma do crime ainda não foi encontrada e, apesar de inicialmente acharmos que seria uma faca, nós suspeitamos agora que seja uma lixa de unha”, disse a fonte ao portal MailOnline.

As jovens ainda teriam levado o corpo de Luise para um túnel de trem abandonado, há três quilômetros de distância da cidade, floresta adentro. No último sábado (18), diversas pessoas se reuniram ao redor da casa de Luise e prestaram condolências à família da jovem, entregando flores e chocolates em um altar criado próximo ao local onde a vítima foi encontrada morta.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)